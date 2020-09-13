Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

Водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, сообщается в Telegram-канале сетевого издания tut.by.

Тем временем в Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.

Также на портале сообщается, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что милиция в воскресенье задержала 250 участников протестных акций в центре белорусской столицы, а мобильные операторы снова снизили там скорость интернета.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.