Силовики задержали 250 человек на митингах в Минске

Милиция задержала 250 участников протестных акций в центре белорусской столицы, а мобильные операторы снова снизили там скорость интернета.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек, – написала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. – Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».

По сообщению ТАСС, около стелы «Минск – город-герой» собралось несколько тысяч несогласных с объявленными итогами президентских выборов.

Люди пришли в этот район двумя колоннами с разных сторон.

На подходе к стеле дорогу протестующим преградили подразделения ОМОН, говорится в сообщении.

Также стало известно о снижении скорости мобильного интернета в центре города. Оператор связи А1 подтвердил, что это сделано по требованию власти.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.