В Минфине рассказали, на что пойдет большая часть российского кредита для Белоруссии

Большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии, который республика получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Задолженность [Белоруссии] перед Газпромом составляет чуть меньше 330 млн долларов США. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 млн долларов США», – передает слова министра ТАСС.

«Белоруссия является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик», – добавил Силуанов.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.

Силуанов рассказал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита.