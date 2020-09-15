Песков рассказал об условиях российского кредита для Белоруссии

Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита размере 1,5 млрд, помимо коммерческих, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что «ни о каких иных условиях речи идти не может».

«Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется», – сказал Песков РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что общение президентов России и Белоруссии проходило с глазу на глаз, лидеры поручили организовать встречу глав регионов России и Белоруссии.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».