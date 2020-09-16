Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии

Россия разделит выдачу кредита Белоруссии в 1,5 млрд долларов на два этапа, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита», – цитирует Силуанова ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос прорабатывается совместно с белорусским министерством финансов.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.