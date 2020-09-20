Краснодарский полицейский сбил насмерть девушку на переходе и скрылся с места ДТП

Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД по региону, который совершил наезд на пешехода.

«Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП (п «б» ч.4 ст.264 УК РФ)», – передает «Вести Кубань» сообщение СУ СК по региону.

По версии следствия, вечером 19 сентября полицейский двигался на автомобиле «Киа Рио» по улице Красной в станице Старокорсунской. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и совершил наезд на девушку. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. После ДТП подозреваемый скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Тверской области скутер под управлением несовершеннолетнего столкнулся с иномаркой, за рулем которой был полицейский, три подростка погибли.