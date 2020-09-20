Эксперт объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска

Заявление Кравчука – это сотрясение воздуха, действующим украинским политикам перенос «минского процесса» не нужен, они хотели бы его вообще отменить, - так прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко предложение первого президента Украины сменить площадку переговоров по Донбассу с Минска на Вену или Стокгольм.

«В полномочия Кравчука не входит определение места переговоров, он в этом процессе никто и зовут его никак», – сказал президент Центра системного анализа и прогнозирования политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил, что роль Кравчука в Трехсторонней контактной группе как представителя Украины исчерпывается договоренностями о методах исполнения Минских соглашений, а не определением места переговорной площадки. «Если ему хочется очередным громким заявлением попасть на страницы газет, то это его проблема», – отметил собеседник, охарактеризовав заявление Кравчука как «неудачную попытку пиара давно вышедшего в тираж политика».

«В случае переноса переговоры могут просто прекратиться, – считает политолог. Он напомнил, что столица Белоруссии была выбрана не случайно: украинская сторона не хотела ездить на переговоры в Москву, а представители ДНР и ЛНР в Киев, поскольку там их бы сразу арестовали. Берлин, Париж или другая европейская площадка были неприемлемы для России, поскольку подчеркивала бы решающую роль Запада в урегулировании конфликта. «Поэтому был выбран нейтральный к конфликту Минск», – говорит Ищенко.

Он признает, что некоторое время назад в Киеве действительно обсуждали возможное перенесение места переговоров, но официальных заявлений на эту тему не было. Более того, президент Зеленский высказался отрицательно по поводу переноса переговорной площадки, напоминает политолог. «Даже если бы Зеленский сам предложил бы перенести переговоры из Минска, это было бы сотрясением воздуха, поскольку от него потребовалось бы сначала письменное предложение всем участникам переговоров», – отмечает Ищенко.

«Теоретически, украинские власти могли бы настаивать на перенесении переговоров по Донбассу из Белоруссии, где политически неспокойно, в Казахстан, но более комфортными они бы для них в этом случае не стали», – подчеркивает президент Центра системного анализа и прогнозирования. «Казахские лидеры достаточно амбициозны и далеко не так нежно настроены по отношению к Киеву, как был еще недавно Лукашенко», – пояснил он свою мысль.

Политолог также полагает, что официальный Киев не будет настаивать на смене площадки еще и потому, что не хочет ссориться с Минском, чтобы «не толкнуть его окончательно в объятия Москвы». «Украина подыгрывает сейчас Польше – стране, которая хочет конкурировать с Германией и Францией за влияние на европейскую политику, а поэтому на поддержку Берлина и Парижа в «минском процессе» ей рассчитывать не приходится. Киев хочет вообще дезавуировать минские соглашения, что знают все, поэтому для него нет никакого смысла в смене переговорной площадки» – резюмировал Ищенко.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на днях заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу. Возглавлявший делегацию первый президент Украины Леонид Кравчук назвал это «хорошим предложением», поскольку «политическая ситуация в Беларуси не способствует» продолжению переговоров в Минске».

Ранее Кравчук заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что не видит смысла в переносе переговоров из Минска. «Мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены», – сказал он в интервью телеканалу Украина 24.