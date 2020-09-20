Эксперт объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска

       20 сентября 2020, 16:58
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Заявление Кравчука – это сотрясение воздуха, действующим украинским политикам перенос «минского процесса» не нужен, они хотели бы его вообще отменить, - так прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко предложение первого президента Украины сменить площадку переговоров по Донбассу с Минска на Вену или Стокгольм.

    «В полномочия Кравчука не входит определение места переговоров, он в этом процессе никто и зовут его никак», – сказал президент Центра системного анализа и прогнозирования политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил, что роль Кравчука в Трехсторонней контактной группе как представителя Украины исчерпывается договоренностями о методах исполнения Минских соглашений, а не определением места переговорной площадки. «Если ему хочется очередным громким заявлением попасть на страницы газет, то это его проблема», – отметил собеседник, охарактеризовав заявление Кравчука как «неудачную попытку пиара давно вышедшего в тираж политика».

    «В случае переноса переговоры могут просто прекратиться, – считает политолог. Он напомнил, что столица Белоруссии была выбрана не случайно: украинская сторона не хотела ездить на переговоры в Москву, а представители ДНР и ЛНР в Киев, поскольку там их бы сразу арестовали. Берлин, Париж или другая европейская площадка были неприемлемы для России, поскольку подчеркивала бы решающую роль Запада в урегулировании конфликта. «Поэтому был выбран нейтральный к конфликту Минск», – говорит Ищенко.

    Он признает, что некоторое время назад в Киеве действительно обсуждали возможное перенесение места переговоров, но официальных заявлений на эту тему не было. Более того, президент Зеленский высказался отрицательно по поводу переноса переговорной площадки, напоминает политолог. «Даже если бы Зеленский сам предложил бы перенести переговоры из Минска, это было бы сотрясением воздуха, поскольку от него потребовалось бы сначала письменное предложение всем участникам переговоров», – отмечает Ищенко.

    «Теоретически, украинские власти могли бы настаивать на перенесении переговоров по Донбассу из Белоруссии, где политически неспокойно, в Казахстан, но более комфортными они бы для них в этом случае не стали», – подчеркивает президент Центра системного анализа и прогнозирования. «Казахские лидеры достаточно амбициозны и далеко не так нежно настроены по отношению к Киеву, как был еще недавно Лукашенко», – пояснил он свою мысль.

    Политолог также полагает, что официальный Киев не будет настаивать на смене площадки еще и потому, что не хочет ссориться с Минском, чтобы «не толкнуть его окончательно в объятия Москвы». «Украина подыгрывает сейчас Польше – стране, которая хочет конкурировать с Германией и Францией за влияние на европейскую политику, а поэтому на поддержку Берлина и Парижа в «минском процессе» ей рассчитывать не приходится. Киев хочет вообще дезавуировать минские соглашения, что знают все, поэтому для него нет никакого смысла в смене переговорной площадки» – резюмировал Ищенко.

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на днях заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу. Возглавлявший делегацию первый президент Украины Леонид Кравчук назвал это «хорошим предложением», поскольку «политическая ситуация в Беларуси не способствует» продолжению переговоров в Минске».

    Ранее Кравчук заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

    В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что не видит смысла в переносе переговоров из Минска. «Мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены», – сказал он в интервью телеканалу Украина 24.


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