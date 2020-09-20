Эксперт: Сопротивление России и Европы в ООН бессильно против диктата США

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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       20 сентября 2020, 13:50
    Фото: FLORIAN WIESER/ЕРА/ТАСС

    Официальных международных санкций по Ирану не будет, администрации Трампа нужно показать избирателям его влияние в мире, так политолог Федор Лукьянов прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление госсекретаря США Майка Помпео о возобновлении санкций ООН против Ирана. Впрочем, по мнению эксперта, на практике европейцы не пойдут на экономическое сотрудничество с Ираном именно из-за американских запретов.

    «Никаких способов добиться одобрения американских санкций против Ирана в ООН у Вашингтона нет. Заявления Помпео – это чисто политическая комбинация, связанная с выборами», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», член международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    «С одной стороны, им нужно показать избирателям свою влиятельность в мировой политике, с другой – взвинтить напряженность по иранской теме, чтобы добиться внутри Америки настроений типа «Отечество в опасности», – полагает политолог-американист. Он сомневается, что США пойдут в этом вопросе дальше боевитой риторики, но необходимого эффекта у сторонников Трампа добьются: «Иран – страшная угроза, и нам надо всем сплотиться вокруг лидера, который как лев бьется, чтобы вернуть санкции, отмененные из-за «предательства Обамы».

    При этом, по мнению эксперта, отношения с европартнерами Белый дом сейчас не волнуют. Как, впрочем, не волнуют они и электорат Трампа. «Согласится ли ООН с заявлением Помпео, будут ли на самом деле возобновлены международные санкции – они уже не будут этим даже интересоваться, главное, что заявление прозвучало», – сказал Лукьянов. Он отметил, что Помпео всегда лично был настроен резко антиирански, поэтому подобные заявления для него вполне органичны, а «сейчас его убеждения совпали с политической необходимостью».

    Лукьянов уверен, что «европейская тройка», разработавшая и реализовавшая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, «ядерную сделку» с Тегераном), никогда не согласится на ее расторжение. Решение Трампа выйти из этой договоренности стоит в ряду его действий по снятию с США международных обязательств. При этом европейцы, по мнению политолога, будучи резко против такого самоуправства, «ничего не смогут сделать, поскольку уход США из ядерной сделки ее фактически обессмысливает».

    По мнению эксперта, на словах европейцы будут несогласны с Вашингтоном, но на практике никто из них не пойдет на экономическое сотрудничество с Ираном против американских запретов. «То есть санкции по факту будут действовать, а ООН в очередной раз окажется международным механизмом, который де-факто не может противодействовать диктату США», – предположил Лукьянов.

    Напомним, в июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков достигли исторического соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого позволило снять с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, Евросоюзом и США. Однако сделка не прожила и трех лет: в мае 2018-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

    В нынешнем заявлении госсекретарь США пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни тем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, сообщает РИА Новости.

    Министерство иностранных дел России назвало заявление США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана «театральной постановкой».

    Реагируя на эскападу Помпео, представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, являющийся также координатором СВПД, заявил, что США не должны в этом вопросе ничего решать. Боррель подтвердил, что обязательства по снятию санкций с Ирана будут продолжены.

    В свою очередь МИД Ирана назвал заявление Майкла Помпео «ложью». «Иран считает, что гневные заявления госсекретаря США Майкла Помпео являются шагами, адресованными для внутренней аудитории, и вызваны слабостью и отчаянием в связи с тем, что американцы постоянно получают отрицательный ответ со стороны международного сообщества».


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