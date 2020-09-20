Эксперт: Сопротивление России и Европы в ООН бессильно против диктата США

Официальных международных санкций по Ирану не будет, администрации Трампа нужно показать избирателям его влияние в мире, так политолог Федор Лукьянов прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление госсекретаря США Майка Помпео о возобновлении санкций ООН против Ирана. Впрочем, по мнению эксперта, на практике европейцы не пойдут на экономическое сотрудничество с Ираном именно из-за американских запретов.

«Никаких способов добиться одобрения американских санкций против Ирана в ООН у Вашингтона нет. Заявления Помпео – это чисто политическая комбинация, связанная с выборами», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», член международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«С одной стороны, им нужно показать избирателям свою влиятельность в мировой политике, с другой – взвинтить напряженность по иранской теме, чтобы добиться внутри Америки настроений типа «Отечество в опасности», – полагает политолог-американист. Он сомневается, что США пойдут в этом вопросе дальше боевитой риторики, но необходимого эффекта у сторонников Трампа добьются: «Иран – страшная угроза, и нам надо всем сплотиться вокруг лидера, который как лев бьется, чтобы вернуть санкции, отмененные из-за «предательства Обамы».

При этом, по мнению эксперта, отношения с европартнерами Белый дом сейчас не волнуют. Как, впрочем, не волнуют они и электорат Трампа. «Согласится ли ООН с заявлением Помпео, будут ли на самом деле возобновлены международные санкции – они уже не будут этим даже интересоваться, главное, что заявление прозвучало», – сказал Лукьянов. Он отметил, что Помпео всегда лично был настроен резко антиирански, поэтому подобные заявления для него вполне органичны, а «сейчас его убеждения совпали с политической необходимостью».

Лукьянов уверен, что «европейская тройка», разработавшая и реализовавшая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, «ядерную сделку» с Тегераном), никогда не согласится на ее расторжение. Решение Трампа выйти из этой договоренности стоит в ряду его действий по снятию с США международных обязательств. При этом европейцы, по мнению политолога, будучи резко против такого самоуправства, «ничего не смогут сделать, поскольку уход США из ядерной сделки ее фактически обессмысливает».

По мнению эксперта, на словах европейцы будут несогласны с Вашингтоном, но на практике никто из них не пойдет на экономическое сотрудничество с Ираном против американских запретов. «То есть санкции по факту будут действовать, а ООН в очередной раз окажется международным механизмом, который де-факто не может противодействовать диктату США», – предположил Лукьянов.

Напомним, в июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков достигли исторического соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого позволило снять с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, Евросоюзом и США. Однако сделка не прожила и трех лет: в мае 2018-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

В нынешнем заявлении госсекретарь США пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни тем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России назвало заявление США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана «театральной постановкой».

Реагируя на эскападу Помпео, представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, являющийся также координатором СВПД, заявил, что США не должны в этом вопросе ничего решать. Боррель подтвердил, что обязательства по снятию санкций с Ирана будут продолжены.

В свою очередь МИД Ирана назвал заявление Майкла Помпео «ложью». «Иран считает, что гневные заявления госсекретаря США Майкла Помпео являются шагами, адресованными для внутренней аудитории, и вызваны слабостью и отчаянием в связи с тем, что американцы постоянно получают отрицательный ответ со стороны международного сообщества».