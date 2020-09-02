Преподавателям старше 65 лет разрешили работать в вузах в обычном режиме

Сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в обычном режиме, несмотря на ограничения на фоне коронавируса, соответствующие изменения внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике инфекции в университетах.

«В частности, изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что студенты и преподаватели вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски.