Стало известно о планах устроить школьникам «мини-каникулы» из-за трехдневных выборов

Власти российских регионов рекомендовали провести школьные уроки на свежем воздухе или объявить выходные на время проведения выборов с 11 по 13 сентября, сообщили СМИ.

Так, Минобразования Иркутской области рекомендовало, чтобы школы, на которых расположены избирательные участки, 11 сентября провели занятия на улице в формате «дня здоровья», а после обработки помещения учеба возобновится в обычном режиме, сообщает «Коммерсант».

В Минобразования Татарстана заявили, что на время голосования некоторые уроки перенесут в библиотеки, а уроки ОБЖ и физкультуры проведут на спортивных площадках.

В свою очередь вице-губернатор Белгородской области Ольга Павлова рассказала, что 11 сентября объявят «днем здоровья», школьников поведут на экскурсии и спортивные соревнования.

Кроме того, внеклассные занятия запланированы в Оренбургской и Пензенской областях. В Ивановской области и Ямало-Ненецком автономном округе школы самостоятельно решат, отправить детей на каникулы или проводить уроки на природе, а в Воронежской и Липецкой областях временно введут дистанционное обучение.

Еще в ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились, хотя тоже склоняются к проведению «внеклассных оздоровительных мероприятий». В Пермском крае школьников в дни голосования освободят от уроков.

Тем временем в Минпросвещения и Центризбиркоме заявили, что не давали регионам каких-либо указаний по работе школ в связи с трехдневными выборами.

В этом году региональные выборы впервые пройдут в формате трехдневного голосования. 13 сентября станет основным днем выборов, а перед этим в течение двух дней можно будет проголосовать досрочно.