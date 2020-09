Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет Президент Южной Осетии рассказал о подоплеке протестов в центре Цхинвала В России оценили призыв сына Болсонару декоммунизировать Бразилию 2 сентября 2020, 11:42

Фото: FáBio Vieira/Fotorua/Global Look Press

Текст: Иван Абакумов

«Я не уверен в том, что сын Болсонару в курсе происходящего на Украине. Он мог просто ляпнуть глупость, у них в семье это часто происходит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец. Так он прокомментировал идею Эдуарду Болсонару декоммунизировать Бразилию по украинскому образцу. «Несмотря на то, что левые серьезно отступили на последних выборах – их поддерживает значительная часть населения. Особенно это касается северо-востока Бразилии. Кроме того, несколькими штатами управляют губернаторы-коммунисты. Но коммунисты являются лишь частью левых, а самая влиятельная левая сила Бразилии – это «Партия трудящихся». Их позиции очень серьезны», – сказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Эксперт также отметил, что не только у Эдуарду, но и в целом у семьи Болсонару «очень плохие отношения с левыми». «Его слова говорят о стремлении расправиться или ослабить позиции политических конкурентов. Не думаю, что левые могли бы выиграть ближайшие выборы, но они хорошо организованы», – добавил собеседник. «Что касается параллелей с Украиной – я не уверен в том, что Болсонару в курсе происходящего там. Он мог просто ляпнуть глупость, у них в семье это часто происходит», – подчеркнул Хейфец. По его словам, в некоторых странах мира действительно наблюдается антикоммунистическая паранойя, но «она не имеет ничего общего с Украиной», потому что «ее пример минимален в мировом масштабе». «Поэтому говорить о декоммунизации в Бразилии по украинскому образцу бессмысленно», – заключил Хейфец. Ранее депутат Национального конгресса Бразилии и сын президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить использование коммунистической и нацистской символики. Он внес на рассмотрение парламента соответствующий проект закона. За нарушение запрета предлагается наказывать тюремным сроком от девяти до 15 лет. Также Эдуарду Болсонару призывает переименовать «улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения», названия которых связаны с коммунизмом или нацизмом. Сын президента Бразилии признался, что его «вдохновил украинский закон». Он не скрывает, что стремится запретить в первую очередь коммунистические символы. Добавим, что Эдуарду Болсонару является главой комитета нижней палаты парламента по международным делам и национальной обороне. Он придерживается ультраправых взглядов. В 2004-2005 годах Болсонару участвовал в рабочей программе обмена в США, благодаря чему относительно хорошо говорит по-английски и по-испански. На вопрос журналистов о связях с США, он ответил, что был там программе обмена и «жарил гамбургеры». При этом Болсонару предпринимает попытки криминализовать коммунизм с 2016 года, когда он впервые предложил соответствующий законопроект. Предпринимает Напомним, на Украине запретили коммунистические символы в рамках закона о декоммунизации. Киев всячески подчеркивает «противостояние» Украины с СССР, забывая о полученных от Советского Союза территориях, без которых современной Украины не могло быть. В рамках декоммунизации на Украине были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях