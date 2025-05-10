Эксперт предупредил о серьезных последствиях эскалации индо-пакистанского конфликта

Эксперт Волхонский: В случае ядерного удара Индии Пакистан будет стерт с лица земли

«Индия превосходит Пакистан в военном плане, но ограниченные действия показывают, что Исламабад может отвечать вполне достойно», – считает Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ.

Среди основных факторов очередного обострения между двумя странами эксперт назвал внутренние разногласия и желание соперников показать возможности противостоять любой угрозе.

«Игра мускулами будет продолжаться, но насколько долго и перейдут ли страны красные линии – это отдельный вопрос. Пока все происходящее укладывается в рамки большинства военных прогнозов о том, что удары будут наноситься только по приграничным территориям. До наземной операции пока дело не дошло, хотя индийцы сообщают о концентрации пакистанских войск в Кашмире. Но это следует воспринимать как некие меры предосторожности», – полагает спикер.

В случае наземного вторжения конфликт может начать разворачиваться «по совершенно непредсказуемому сценарию»: «Если Пакистан почувствует экзистенциальную угрозу своему существованию, то в военной доктрине заложена возможность применения ядерного оружия. В ответ Индия не останется в долгу и с учетом несопоставимости человеческих, экономических и военных потенциалов, территория Пакистана будет заражена радиацией на многие десятилетия».

По мнению собеседника, страны не готовы пойти на обострение, в результате которого «Пакистан будет стерт с лица земли, а Индия отброшена в своем развитии на многие десятилетия назад».

По словам Волхноского, на власти обеих стран могли бы надавить США, но «Южная Азия – не главный приоритет для Вашингтона». «Российское руководство уже заявило о готовности выступить посредником и представить площадку для переговоров. Но сейчас, когда идет гневная риторика с обеих сторон, пространство для дипломатического решения этого кризиса несколько сузилось», – подчеркнул эксперт, пояснив, что любые примирительные шаги одной из сторон могут быть восприняты как слабость.

В субботу власти Пакистана официально подтвердили, что проводят военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии. Исламабад назвал свои действия ответом на «индийскую агрессию». В рамках операции были «атакованы ключевые индийские военные объекты».

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что «военный ответ был исключительно оборонительной мерой», призванной «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок».

На этой неделе Индия начала военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме в апреле, когда жертвами террористической атаки стали более 20 человек. К концу недели обострение между Индией и Пакистаном резко усилилось, обе стороны наносят удары по авиабазам и другим военным объектам друг друга.