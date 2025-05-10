Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию
Завершив официальный визит в Россию, приуроченный к 80-летию Победы СССР, Си Цзиньпин отправился в Пекин под сопровождением российских истребителей, сообщает агентство Синьхуа.
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию и отправился в Пекин, сообщает ТАСС.
В воздушном пространстве России спецборт лидера Китая сопровождали истребители ВКС России.
Ожидается, что Владимир Путин посетит Китай в конце лета или начале осени. Этот визит будет приурочен к годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Накануне в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, показал миру, что Путин «не одинок». Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.