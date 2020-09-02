Атамбаев счел свою вину недоказанной

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, осужденный на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, счел свою вину недоказанной.

В заявлении Атамбаева указывается, что «ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий» с его стороны, передает «Интерфакс».

Он также заявил, что с 2011 года принимал все меры по экстрадиции в страну Жаныша Бакиева, брата экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.

«Суть уголовного дела Батукаева заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Жаныш Бакиев должен быть доставлен в Киргизию. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ. К сожалению, операция была провалена. Допускаю, что возможно кто-то был в этом лично заинтересован, а может быть просто так сложились обстоятельства», – указал Атамбаев.

Экс-президент добавил, что руководствовался «только одним желанием – привлечь к реальной ответственности убийцу десятков невинных людей».

«Именно и только поэтому по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду от народа, чтобы легче было клеветать на меня. Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Киргизию и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника», – сказал он.

Напомним, в июне в Киргизии суд вынес приговор Атамбаеву – его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы.

Напомним, в декабре 2019 года Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.