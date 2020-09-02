Атамбаев счел свою вину недоказанной

Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Президент Южной Осетии: Нам удалось спасти огромное количество жизней

Анатолий Бибилов уверен, что Южная Осетия успешно справилась с угрозой коронавируса Алексей Дружинин/РИА Новости
«Многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены», – заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Глава югоосетинского государства в эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД прокомментировал политический кризис, который называют «осетинским майданом».  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Атамбаев счел свою вину недоказанной

    2 сентября 2020, 10:26

    Текст: Наталья Ануфриева

    Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, осужденный на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, счел свою вину недоказанной.

    В заявлении Атамбаева указывается, что «ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий» с его стороны, передает «Интерфакс».

    Он также заявил, что с 2011 года принимал все меры по экстрадиции в страну Жаныша Бакиева, брата экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.

    «Суть уголовного дела Батукаева заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Жаныш Бакиев должен быть доставлен в Киргизию. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ. К сожалению, операция была провалена. Допускаю, что возможно кто-то был в этом лично заинтересован, а может быть просто так сложились обстоятельства», – указал Атамбаев.

    Экс-президент добавил, что руководствовался «только одним желанием – привлечь к реальной ответственности убийцу десятков невинных людей».

    «Именно и только поэтому по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду от народа, чтобы легче было клеветать на меня. Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Киргизию и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника», – сказал он.

    Напомним, в июне в Киргизии суд вынес приговор Атамбаеву – его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы.

    Напомним, в декабре 2019 года Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

    Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.


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