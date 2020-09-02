Соловьев нашел доказательство нахождения Ефремова за рулем в момент ДТП

След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, различимый на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Соловьев показал фото Ефремова, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению телеведущего, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.

«То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», – сказал ведущий.

Как отметил Соловьев, адвокат актера Эльман Пашаев не согласился с такими выводами.

«Право, лево, какая разница?», – привел он слова защитника.

Напомним, 5 июля Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.».

Сам Ефремов свою вину не признал. По его словам, он не помнит, был ли он за рулем в день ДТП, и не понимает, откуда у него в крови следы наркотиков. Артист также допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины.

В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.