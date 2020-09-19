Блогеры отреагировали на второй после «отравления» пост Навального

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19 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 179 комментариев

Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 7 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Блогеры отреагировали на второй после «отравления» пост Навального

       19 сентября 2020, 12:59
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Блогеры отреагировали на второй после выхода из комы пост Алексея Навального, в котором он рассказал о своем восстановлении в немецкой клинике.

    Навальный опубликовал в соцсетях пост, в котором показал новое фото из клиники и рассказал о выздоровлении: «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда».

    Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того,...

    Опубликовано Алексеем Навальным Суббота, 19 сентября 2020 г.

    «Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», – добавил блогер.

    В данный момент Навальный описывает себя как человека, «у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт».

    «А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», – добавил он.

    Навальный отметил, что «много проблем еще предстоит решить». Он назвал немецких врачей, оказывающих ему помощь, «потрясающими», и указал, что им удалось «превратить» его «из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

    На пост отреагировали российские блогеры.

    «Навальный на какое-то время забыл кто он», – констатировал после прочтения автор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА».

    Журналист и политолог Александр Сосновский написал в своем Telegram, что «теперь сомнений в панкреатите или отравлении инсулином нет». Он призвал внимательно рассмотреть фото, опубликованное Навальным.

    Ранее Сосновский предположил, что блогеру могли сделать инъекцию инсулина, и привел случай 1950 года: «Английский санитар Кеннет Барло прочитал своим коллегам доклад, в котором он саркастично заметил, что с «инсулин – это лучшее средство для превосходного убийства». Он был убежден, что использование инсулина как средства для убийства, невозможно доказать. Однако он ошибался. Ровно через три года Скотланд Ярд смог доказать, что Барло с помощью инсулина убил свою супругу Бетти, и санитар отправился на пожизненное».

    «Это был первый случай доказанного убийства с помощью инсулина. Рекомендую немецким коллегам слетать в Лондон – там подскажут», – добавил он.

    Между тем журналист Максим Кононенко проанализировал в Telegram видео из другой публикации Навального, где показан гостиничный номер, в котором якобы мог быть отравлен блогер: «Внимание, спрашивается вопрос: чья это нога? Босая женская нога. В то время, когда мужчины в обуви».

    Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

    Издание «Проект» сообщало, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке. При этом Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку блогера в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылку доставили немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

    Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

    При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Вместе с тем Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб.

    Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

    Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

    Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

    https://www.facebook.com/navalny/photos/a.368739553145134/3657001537652236/


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