Блогеры отреагировали на второй после «отравления» пост Навального

Блогеры отреагировали на второй после выхода из комы пост Алексея Навального, в котором он рассказал о своем восстановлении в немецкой клинике.

Навальный опубликовал в соцсетях пост, в котором показал новое фото из клиники и рассказал о выздоровлении: «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда».

Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того,... Опубликовано Алексеем Навальным Суббота, 19 сентября 2020 г.

«Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», – добавил блогер.

В данный момент Навальный описывает себя как человека, «у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт».

«А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», – добавил он.

Навальный отметил, что «много проблем еще предстоит решить». Он назвал немецких врачей, оказывающих ему помощь, «потрясающими», и указал, что им удалось «превратить» его «из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

На пост отреагировали российские блогеры.

«Навальный на какое-то время забыл кто он», – констатировал после прочтения автор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА».

Журналист и политолог Александр Сосновский написал в своем Telegram, что «теперь сомнений в панкреатите или отравлении инсулином нет». Он призвал внимательно рассмотреть фото, опубликованное Навальным.

Ранее Сосновский предположил, что блогеру могли сделать инъекцию инсулина, и привел случай 1950 года: «Английский санитар Кеннет Барло прочитал своим коллегам доклад, в котором он саркастично заметил, что с «инсулин – это лучшее средство для превосходного убийства». Он был убежден, что использование инсулина как средства для убийства, невозможно доказать. Однако он ошибался. Ровно через три года Скотланд Ярд смог доказать, что Барло с помощью инсулина убил свою супругу Бетти, и санитар отправился на пожизненное».

«Это был первый случай доказанного убийства с помощью инсулина. Рекомендую немецким коллегам слетать в Лондон – там подскажут», – добавил он.

Между тем журналист Максим Кононенко проанализировал в Telegram видео из другой публикации Навального, где показан гостиничный номер, в котором якобы мог быть отравлен блогер: «Внимание, спрашивается вопрос: чья это нога? Босая женская нога. В то время, когда мужчины в обуви».

Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

Издание «Проект» сообщало, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке. При этом Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку блогера в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылку доставили немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Вместе с тем Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

https://www.facebook.com/navalny/photos/a.368739553145134/3657001537652236/