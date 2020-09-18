В Германии оценили степень готовности «Северного потока – 2»

Трубопровод «Северный поток – 2» завершен на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», – сказала Шлезвиг на слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге, передает РИА «Новости».

Ранее Шлезвиг заявила, что угрозы Вашингтона в адрес немецкого порта Мукран, в котором занимаются прокладкой труб для «Северного потока – 2», чудовищны.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны США.

Также она выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».