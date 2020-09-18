Кабмин ФРГ не раскрыл местонахождения бутылки из отеля Навального

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил Алексей Навальный, посоветовав задавать дополнительные вопросы соратникам блогера.

«Федеральное правительство приняло к сведению видео, которое команда Навального обнародовала онлайн. По вопросам, связанным с этим видео, обращайтесь к команде Навального. Все, что мы хотели сказать, мы выразили в пресс-релизах, заявлениях, в том числе канцлера. К этому мне нечего добавить», – передает РИА «Новости» ответ Зайберта на вопрос, находятся ли бутылки во владении ФРГ.

Отвечая на вопрос, могут ли власти Германии передать России бутылку как «потенциальную улику», Зайберт заявил, что «к тому, что сказали токсикологи в Германии, а также независимо во Франции и Швеции о природе и происхождении яда, добавить нечего».

Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

Издание «Проект» сообщало, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

При этом Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку блогера в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылку доставили немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

Также правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.