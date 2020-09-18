Эксперт сказал, зачем России венесуэльский супертанкер

Супертанкер «Максим Горький», который теперь будет ходить под российским флагом, может выступить в качестве хранилища, в которое будут закачивать нефть в период спада спроса на рынках, либо будет использоваться для вывоза арктической нефти методом перевалки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

В пятницу СМИ сообщили, что самый крупный супертанкер Венесуэлы «Аякучо», который в мае сменил имя на «Максим Горький» перешел в юрисдикцию России. Данное судно стало самым большим плавучим нефтехранилищем в России – оно вмещает 2 млн баррелей нефти.

«Если этот супертанкер действительно может выступать как хранилище плавучее, то сейчас этот бизнес очень востребован – зачастую у нас есть переизбыток предложения на рынке, а 2020 год показал, что он может быть очень большим. Кроме того, у нас есть ряд больших плавучих хранилищ, которые занимаются перевалкой нефти», – говорит Юшков.

В частности, продолжает эксперт, из Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале компания «Газпромнефть» вывозит нефть танкерами ледового класса в направлении запада. В районе Мурманской области перевалка идет уже на супертанкер, который выступает в качестве хранилища. А с него уже нефть закачивается в обычные танкеры, которые гораздо больше, чем танкеры ледового класса. Соответственно, фрахт (плата за перевозку груза) их дешевле.

«Если компания гоняет ледовый танкер до Европы, то это менее эффективная операция, чем с помощью такой перевалки с хранилищем. Поэтому, вполне возможно, что и новый танкер «Максим Горький» будет использоваться, например, для вывоза арктической нефти методом такой перевалки и сменой танкеров с арктических на неарктические», – считает Юшков.

Любо данный супертанкер будет использоваться в качестве хранилища, в которое будут закачивать нефть в период спада спроса на рынках, полагает эксперт.