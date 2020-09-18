Малькевич обратился в Генпрокуратуру из-за ситуации с фильмом «Беслан» на YouTube

Журналист, член Общественной палаты Александр Малькевич обратился с жалобой в Генпрокуратуру из-за действий YouTube в отношении фильма «Беслан».

Малькевич сообщил в Telegram, что «представители Роскомнадзора отправили в Google письмо с требованием соблюдать законодательство России», в нем указывается, что «фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый», однако «он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо запрещенной информации».

«Представители ведомства уточнили, что считают сложившуюся ситуацию применением цензуры, хотя она запрещена на территории нашей страны», – подчеркнул он.

В Google ответили, что возрастные ограничения на фильм действительно наложили из-за «сцен насилия и жестокости».

«Так и хочется поинтересоваться: ребята из Google, вы это серьезно? Фильм не про цветочки-лютики и природу, он – о страшной правде, о терророризме! Фильмов про Беслан было снято много. И почему-то историю, которую снял (журналист) Юрий Дудь, никто не ограничивал в показе. Да и рассказ о трагедии в исполнении (телеведущей) Ксении Собчак тоже можно спокойно посмотреть на видеохостинге. А вот правда от Александра Рогаткина почему-то Google не устроила», – указал Малькевич.

В связи с этим он обратился в Генпрокуратуру России с жалобой, так как считает, что «действия компании Google и администрации видеохостинга YouTube по ограничению показа на территории России фильма, не содержащего противоречащих российскому законодательству сведений, ущемляет мои права, гарантированные статьей 29 Конституции».

«В нашей стране (в нашей, а не в стране Google) гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. И я хочу знать и смотреть правду без ограничений», – подчеркнул Малькевич.

Ранее Малькевич заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что YouTube выглядит как враждебная по отношению к России платформа.