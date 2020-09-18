Немецкий эксперт: Берлин переходит на сторону самых ярых критиков России

«Глава Еврокомиссии, представительница ФРГ Урсула фон дер Ляйен должна учитывать мнение Польши и других недружественно настроенных к России стран. Но, увы, и правительство ФРГ переходит на сторону ярых критиков России», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил заявление фон дер Ляйен по поводу «Северного потока – 2», которое резко отличается от оценок Ангелы Меркель.

«Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен – гражданка Германии, бывший министр правительства Ангелы Меркель и действующий член Христианско-демократической партии (ХДС), которую возглавляет канцлер. Но сегодня фон дер Ляйен представляет руководство Евросоюза, – отметил германский политолог Александр Рар. – В этой связи вспоминается недавняя, совершенно неумная, резолюция Европарламента. Как будто в мире нет других проблем вроде миграции, терроризма, коронавируса. Опять главный акцент на вражду с Россией».

Напомним, в четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2». Глава Еврокомиссии, представительница Германии фон дер Ляйен заявила в пятницу, что проект «Северный поток – 2» является не только экономическим, но и политическим.

При этом само германское руководство в лице канцлера Меркель неоднократно подчеркивало, что проект строительства газопровода по дну Балтийского моря в обход транзитных стран Восточной Европы (включая Польшу и Украину) имеет исключительно экономический характер. Премьер-министры восточных земель Германии в совместной резолюции, опубликованной в пятницу, заявили о необходимости продолжить проект «СП-2». Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах обвинил США в попытках сделать все возможное, чтобы остановить строительство «Северного потока».

Такова в целом позиция Берлина, но «есть определенные страны внутри ЕС, которых госпожа фон дер Ляйен тоже должна каким-то образом представлять», отметил Рар. «Прибалтика, Польша, мы хорошо их знаем. Эти страны живут русофобией. Их идентичность – бороться с так называемой российской агрессией. Таким образом они хотят подчеркнуть свою значимость в Евросоюзе. Да, у их конфликта с Россией есть историческая подоплека, но раздуваемая ими конфронтация абсолютно не способствует стабильности в Европе», – указал немецкий политолог.

«К сожалению, сегодня и немецкое правительство переходит на сторону самых ярых критиков России в связи с громким шумом, поднятым прессой вокруг «дела Навального». Надежда лишь на то, что когда эмоции спадут, люди вновь начнут думать прагматично», – поделился собеседник

При этом, отметил политолог, в той же Германии по-прежнему остаются конструктивные силы, не желающие разрушения связей с Россией. Германо-российские отношения были ключевыми для поддержания стабильности и мирного порядка в европейской архитектуре многие годы. Газовый альянс связывал еще Западную Германию и СССР. Он был серьезным элементом разрядки и сближения внутри Европы. «Этот момент очень важен, и если немцы откажутся от него сейчас, нас ждут очень непростые времена. Умные люди в Германии это понимают, в том числе и в правительстве», – подчеркнул Александр Рар.

Против «Северного потока – 2» выступает партия «зеленых», ее точку зрения разделяют почти все главные редакторы крупных изданий, а также отдельные личности в Христианско-демократической партии, рассказал собеседник. Социал-демократы, наоборот, выступают за достройку газопровода, несмотря на шквал критики в свой адрес. Их поддерживают оппозиционные партии, «левые» и «Альтернатива для Германии».

«Надо сказать, что у сторонников «Северного потока – 2» есть абсолютно убийственный аргумент. Они говорят, если газопровод не будет достроен, Германия накажет отнюдь не Россию, а в первую очередь саму себя. На мой взгляд, такая логика способна остудить бушующие эмоции, и это внушает определенный оптимизм», – заметил Рар.

Министр энергетики России Александр Новак ранее выражал уверенность в успешном завершении проекта «СП-2». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства газопровода.

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