«Северный поток – 2» назвали угрозой для американской империи

Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах.

Крах уверен, что резолюция Европарламента, в которой требуют остановить «Северный поток – 2» – это очередная возможность «для продвижения антироссийской повестки». Он пояснил, что внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту газопровода, передает РИА «Новости».

«При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: «Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект», – передает RT слова евродепутата.

Парламентарий также выразил мнение, что «Северный поток – 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. Налаживание экономических связей между Германией и Россией в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния США, подчеркнул политик.

«Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана», – пояснил Крах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

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