Восточные земли ФРГ выступили за сохранение проекта «Северный поток – 2»

Главы правительств восточных земель Германии считают необходимым продолжить реализацию газового проекта «Северный поток – 2», говорится в совместной резолюции премьер-министров, которая, как ожидается, будет принята в этот же день.

В резолюции сказано, что премьер-министры восточных земель отклоняют отказ от «Северного потока – 2» в качестве реакции на отравление Алексея Навального и не считают это адекватной реакцией на случившееся, передает Deutche Welle.

Главы правительств восточных немецких земель требуют полного выяснения обстоятельств произошедшего с Навальным. Они отметили, что это не является «исключительно делом Германии».

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермаер также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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