Захарова заявила о нежелании России быть кровожадной при ответе на санкции

Отвечая на санкции, Москва старается быть не кровожадной, а справедливой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала возможный ответ России на санкции со стороны запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг блогера Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«Мы на это будем реагировать – как на все санкции, как на все стоп-листы, как на все попытки вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей», – заявила он в программе Владимира Соловьева на YouTube.

Захарова пояснила, что Россия «действует всегда зеркально», отвечает «симметрично», ответные меры Москвы «точечно действуют в том же русле, в котором» российская сторона «получает удар». Россия «наносит ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются».

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что в России, «к сожалению, уже научились достаточно хорошо» отвечать на санкции.

«К сожалению – потому что мы очень хорошо умеем сотрудничать, мы умеем взаимодействовать, мы доказали, что мы можем протягивать руку помощи даже тем, кто никогда не являлся нашими ближайшими союзниками», – пояснила она, отметив, что Россия «в трудную минуту приходит на помощь».

«Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций – это большой вопрос», – сказала Захарова.

Напомним, Европарламент принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

На ваш взгляд Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным? Стопроцентная

Высокая

Незначительная

Нулевая



Отметим, что ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», главный токсиколог Омской области Александр Сабаев и омские медики, лечившие блогера, не согласились с заявлениями о том, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.