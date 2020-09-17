Задержан подозреваемый в поджоге наркоклиники в Красноярске

Подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске задержали в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Наши оперативники задержали его в Козульском районе. Пока никаких деталей нет», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали – они госпитализированы в тяжелом состоянии. Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директора клиники задержали.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что причиной пожара в клинике в Красноярске стал поджог. Также ведомство опубликовало видеозапись с моментом поджога учреждения.