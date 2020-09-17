СК назвал новую причину пожара в частной наркоклинике в Красноярске

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, стал поджог, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Установлено, что причиной возгорания стал поджог. Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее краевом главке МЧС сообщали, что причиной пожара могло статькороткое замыкание электропроводки.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали – они госпитализированы в тяжелом состоянии. Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директора клиники задержали.