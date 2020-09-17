МЧС назвало вероятную причину пожара в наркоклинике в Красноярске

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, в результате которого погибли люди, могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили в краевом главке МЧС.

«Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара. Это предварительная причина пожара, и это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара», – цитирует РИА «Новости» представителя главка.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали – они госпитализированы в тяжелом состоянии. Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директора клиники задержали.

Источник в медицинских кругах сообщил, что клиника не имела соответствующей лицензии.