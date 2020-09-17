У горевшей наркоклиники в Красноярске не оказалось лицензии

Частная наркологическая клиника в Красноярске, где произошел пожар и погибли пациенты, не имела соответствующей лицензии, сообщил источник в медицинских кругах.

Источник сообщил, что «у клиники «Чистый город» не было лицензии на оказание медицинской помощи в стационаре, только на амбулаторную помощь», передает ТАСС.

При этом «один из погибших был иммобилизован, а другие трое находились под седативными препаратами».

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в светильнике в одной из палат, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Огонь распространился по первому этажу и подвесному потолку», – добавил он.

Сообщается также, что ООО «Чистый город» зарегистрировано как предприятие малого бизнеса в 2010 году. В этом же году оно получило медицинскую лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали – они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директора клиники задержали.