Евродепутат оценил целесообразность санкций против России из-за дела Навального

В интересах Европы не останавливать строительство «Северного потока – 2», а дело с якобы «отравлением» Алексея Навального требует тщательного расследования, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя сессию ЕП, где обсуждалось возможное введение санкций против России.

Он призвал провести расследование с целью установления истинных виновников в госпитализации Навального.

«В этом зале сегодня прозвучали выступления лиц, демонизирующих Россию, которым уже «известны» результаты расследования до того, как оно еще не было начато. Здесь также присутствуют поджигатели войны, которые не стали ждать даже одного дня, прежде чем требовать введения новых санкций против России. Эти лица, ностальгирующие по эпохе холодной войны, готовы воспользоваться любым несчастным случаем, чтобы возобновить противостояние Востока и Запада», – передает RT слова Мариани.

«Однако эти «прорицатели» и поджигатели войны забыли одну вещь: Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия. «Новичок» был включен в прошлом году в перечень веществ, фигурирующих в протоколе ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) (примеч.). Таким образом, международное расследование вполне допустимо в соответствии с международным правом, однако, согласно нормам права, первичное расследование должны быть проведено Россией, которая является, при отсутствии доказательств об ином, суверенным государством. Россия не находится ни ниже, ни выше международного права. Это же относится и к поджигателям войны и «прорицателям» Европарламента. Подождем результатов следствия», – призвал депутат.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе (ЕС) может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального.

Вместе с тем Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального.

Между тем в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального.

Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.