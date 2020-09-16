Минфин США ввел санкции против китайской госкомпании

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской госкомпании Union Development Group Co., Ltd. на основе «Глобального акта о правах человека имени Магнитского», говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«Управление вносит в санкционный список китайскую госкомпанию Union Development Group за захват и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор. Внесение в список основано на исполнительном указе 13818 в рамках реализации акта имени Магнитского. Решение направлено против серьезных нарушителей прав человека, коррупционеров и их сторонников. Компания проводит свои операции через камбоджийского генерала Кун Кима, внесенного в 2019 году в санкционный список за причастность к коррупции», – приводит текст заявления ТАСС.

По утверждению главы Минфина Стивена Мнучина, компания после «фальшивой регистрации в качестве камбоджийского предприятия» перестала скрывать свою принадлежность.

«Соединенные Штаты будут использовать все полномочия для противодействия подобным практикам, где бы они ни проводились», – подчеркнул Мнучин.

Напомним, 31 июля США в соответствии с законом имени Магнитского ввели санкции против Синьцзянского производственно-строительного корпуса, подконтрольного властям КНР.

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