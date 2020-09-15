В Белоруссии назвали сроки вакцинации российским препаратом от коронавируса

Вакцинация российским препаратом от коронавируса в Белоруссии начнется «буквально через месяц», передает телеканал «Беларусь-24» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.

«Буквально через месяц белорусов начнут прививать российской вакциной от коронавируса, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич», – передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко в Сочи заявил, что российскую вакцину от коронавируса первой из зарубежных стран получит Белоруссия.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.