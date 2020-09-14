Белоруссия первой из стран получит российскую вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса первой из зарубежных стран получит Белоруссия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко в Сочи.

«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и уже начала участвовать в последней стадии ее испытания», – передает слова российского лидера РИА «Новости».



«Мы и с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем текущие трудности в экономике», – добавил Путин, обращаясь к Лукашенко.

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.