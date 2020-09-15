Эксперт объяснил ретушь прикроватного экрана на фото Навального

«С точки зрения неразглашения врачебной тайны такие вещи не принято показывать», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель профсоюза медиков Анатолий Домников. Так он прокомментировал ретушь прикроватного монитора на фотографии Алексея Навального, которую блогер опубликовал впервые после того, как вышел из комы.

«Речь идет о прикроватном мониторе слежения, на котором можно увидеть индивидуальную информацию пациента. Поэтому экран заретушировали», – сказал председатель московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

Зачастую на таком мониторе отображаются пульс, давление и другие медицинские данные, пояснил собеседник. «На мой взгляд, здесь нет интриги. С точки зрения нераглашения врачебной тайны – такие вещи не принято показывать», – заключил эксперт.

Напомним, во вторник блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. На фото он находится в окружении своей семьи.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», – написал он.

Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.