В Германии назвали последствия отказа от «Северного потока – 2»

Качество отношений России и Германии может измениться из-за отказа от реализации проекта «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст («Левые»).

«Я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого», – сказал он РИА «Новости».



Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Навальным.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД