Власти Хабаровского края усилили меры по сдерживанию Амура

Уровень воды в реке Амур поднимается. По состоянию на 14 сентября из-за угрозы подтопления домов в 10 муниципалитетах Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти региона в связи с этим усилили меры по предотвращению наводнения.

Так, в краевом центре отсыпают временную дамбу в районе затона, которая должна закрыть проем в дамбе постоянной. На днях на дамбе в затоне побывал врио губернатора края Михаил Дегтярев, чтобы проверить, как идет отсыпка дамбы. На тот момент четыре баржи отсыпали порядка 12 тыс. кубометров песка, а общий объем земляного тела дамбы – 27 тыс. кубометров. Работа идет круглосуточно, согласно графику, передает «Комсомольская правда».

«Контракт мы заключили на 30 тыс. кубометров, чтобы подстраховаться. Песок возим из карьера в Покровке. Отсыпка дамбы позволяет защитить от паводка весь близлежащий район. Возмущают фейковые публикации некоторых СМИ, которые говорят, что якобы эта дамба защищает торговый центр», – отметил и.о. министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Тут же в затоне работают три насоса, откачивающих по пять тысяч кубометров воды в час. Возник вопрос и об использовании насосной станции возле арены «Ерофей». Оказалось, что она до сих пор числится на балансе «Дальспецстроя». То есть в нужный момент город не может подключить мощности станции для защиты от наводнения. Дегтярев предложил проработать варианты передачи станции в собственность муниципалитета, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать во время паводков и ливней.

Вместе с тем, врио главы Хабаровского края поручил главам и начальникам на местах принять необходимые меры для того, чтобы максимально обезопасить людей и территории от большой воды, передает Vostok.Today.

В ходе аппаратного совещания Дегтярев дал понять муниципальным чиновникам, что в подобной ситуации «бюрократический пинг-понг» неприемлем. Все уровни и органы власти должны будут работать сообща, для того чтобы пройти паводок с минимальными потерями и своевременно возместить ущерб пострадавшему населению.

«Все службы должны быть в полной боевой готовности. Первое: главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Второе: необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии», – написал на своей странице в Instagram Дегтярев.

Ранее глава Хабаровского края резко раскритиковал действия муниципальных властей во время наводнений, спровоцированных муссонными дождями в конце августа этого года. В частности, работа главы Бикинского района была охарактеризована как «полный паралич» местной власти.

Защита Хабаровского края от сезонных наводнений остается серьезной задачей для властей. Из-за загрязненного русла Амура даже небольшие осадки вызывают подтопления и наносят ущерб домам и огородам жителей самых разных районов. Временные конструкции не спасают, региону нужен единый комплекс защитных гидротехнических сооружений. Реализация проекта краевого значения многие годы тормозится. Сегодня использование понтона – батопорта откладывается из-за процесса разрыва государственного контракта с судостроительным заводом, начатого прежним руководством региона. Дегтярев отметил, что для того, чтобы процесс не затягивался, контракт нужно восстанавливать. То, как это сделать, обсудят в ходе назначенного совещания с руководством строительного комплекса региона.