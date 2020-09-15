Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

«Либо Навального отравили не «Новичком», либо его вообще никто не травил», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин. Так он прокомментировал публикацию первого фото блогера Алексея Навального после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite.

«Глядя на фото Навального можно сказать, что в этой истории есть признаки полной или частичной фальсификации. Либо его отравили не «Новичком», либо его вообще никто не травил», – считает бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Стоит также напомнить, что когда якобы «Новичком» отравили банкира Ивана Кивелиди – погиб не только он, но и его секретарь, и даже врач, делавший вскрытие. А тут никто не погиб. Навальный уже пришел в себя и фотографируется с семьей. Это неправдоподобно», – констатировал эксперт.

«Нужно учесть, что «Новичок» и вещества из его группы – это две большие разницы. «Новичок» – это бинарный нервно-паралитический газ, который приобретает боевые свойства только в момент взрыва. Нет взрыва, нет и «Новичка». По отдельности его компоненты малотоксичны, а некоторые вообще нетоксичны», – пояснил собеседник.

«Поэтому говорить, что Навального отравили таким жутко страшным ядом – это сильное преувеличение. Скорее всего в его пробы что-то добавили уже на территории Германии», – предположил Никулин.

Напомним, во вторник блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. На фото он находится в окружении своей семьи.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», – написал он.

Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.