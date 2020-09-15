Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в московском метро

Коронавирус был обнаружен на поверхностях в метро, на ручках дверей и в лечебных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы на поверхностях находим положительные образцы (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). Из 11 тыс. исследований – 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», – сказала Попова на заседании президиума РАН, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что это еще раз показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть.

По ее словам, также были обследованы поверхности в местах вспышек COVID-19, в основном в лечебных учреждениях.

«Там тоже на поверхностях 29 положительных находок из 4,5 тыс. исследований», – уточнила Попова.

Она добавила, что раньше подобные исследования проходили в пилотном режиме в нескольких регионах, сейчас Роспотребнадзор проводит их по всей стране.

Позже Роспотребнадзор опроверг находки новой коронавирусной инфекции в воде и пище. Образцы коронавируса найдены только в единичных смывах с поверхностей окружающей среды.

«Проведено более 15 тыс. исследований воды и пищевых продуктов на наличие в них новой коронавирусной инфекции, ни в одном случае положительных находок не выявлено», – говорится на сайте ведомства.

Ранее сингапурские биологи подтвердили, что источником вспышки COVID-19 в Китае, Вьетнаме и ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона могла стать зараженная замороженная еда.

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