Биологи подтвердили, что замороженная еда может быть источником COVID-19

Сингапурские биологи подтвердили, что источником вспышки COVID-19 в Китае, Вьетнаме и ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона могла стать зараженная замороженная еда.

«Наши эксперименты показали, что частицы SARS-CoV-2 могут выживать при тех температурах и в тех промежутках времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды. Частицы вируса, которые мы добавили в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель», – передает ТАСС сообщение исследователей, опубликованное в электронной библиотеке bioRxiv.

Группа сингапурских медиков под руководством Дейла Фишера, профессора национального университета Сингапура, открыла еще один возможный путь распространения коронавирусной инфекции, проверяя заявления здравоохранительных органов Китая и Новой Зеландии о том, что недавние вспышки коронавируса в Пекине и в Окленде были вызваны зараженной пищей.

Фишер и его коллеги закупили в супермаркете Сингапура несколько порций свинины, курицы и форели и обработали их раствором с вирусными частицами. Впоследствии это мясо было заморожено при температурах минус 20 и минус 80 градусов, все хранилось в охлажденном виде в тех же условиях, в которых пища обычно перевозится по международным торговым маршрутам.

На протяжении трех недель ученые замеряли количество вирусных частиц на их поверхности и оценивали их жизнеспособность на культурах клеток. Эти опыты подтвердили результаты прошлых экспериментов, указав на то, что фактически все вирусные частицы оставались жизнеспособными все это время во всех условиях хранения.

Учитывая большое число вспышек коронавируса на скотобойнях и различных предприятиях пищевой промышленности в Европе и Латинской Америке, это говорит в пользу того, что SARS-CoV-2 может очень часто встречаться в образцах замороженной или свежей пищевой продукции, импортированной из стран с активными очагами COVID-19.

Это, как считают исследователи, следует учитывать как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам. Чиновникам следует выработать пакет мер по ведению постоянных наблюдений за распространением вируса через замороженную или свежую пищу, подытожили.

Ранее стало известно, что на китайском рынке выявили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

Напомним, до 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как коронавирус изменит человеческие привычки.

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