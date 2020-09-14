Омский токсиколог заявил об отсутствии доказательств «отравления» Навального

Сообщения об «отравлении» блогера Алексея Навального не подкреплены никакой доказательной базой, врачи из Омска до сих пор не получили из Германии никаких материалов, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Где доказательная база? Есть такое понятие в нашей сфере – доказательная медицина, когда все пазлы сходятся и вытекает общая картина... Если они настаивают на том, что было совершено правонарушение или преступление в отношении человека, то в этой связи все должно быть логично и последовательно. Предоставить материалы, медицинскую документацию, сведения и так далее... Но ничего этого нет», – заявил Сабаев РИА «Новости».

По его словам, не поступало данных о медицинской организации, в которой сейчас лечится блогер.

«Может, завтра скажут, что еще пять лабораторий подтвердили. Гадание на кофейной гуще, какое-то шоу по понедельникам. Что-то выкидывают, но не специалистам, которые делают запросы, а в средства массовой информации», – сказал токсиколог.

Ранее в понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.