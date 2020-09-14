Дело устроившего стрельбу в метро экс-полицейского доверили присяжным

Уголовное дело бывшего полицейского Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, будет рассмотрено 12 октября с участием присяжных заседателей, сообщил адвокат Смирнова Александр Самухов.

«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство защиты Смирнова о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии присяжных назначен на 12 октября», – цитирует ТАСС Самухова.

Другие адвокаты обвиняемого Руслан Соловьев и Михаил Корчагин рассказали, что сторона защиты обнародует в ходе заседаний суда видеоматериалы, которыми обладают только адвокаты, в связи с отказом следствия запрашивать их. Эти материалы, по словам защитников, подтверждают незаконность действий сотрудников УСБ, которые явно спланировали «операцию по изобличению взяточника Смирнова», и доказывают, что это было не что иное, как провокация взятки.

Напомним, в сентябре 2019 года сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку в 2 тыс. рублей Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением. Смирнову грозит наказание вплоть до пожизненного. На показаниях он заявил, что «не хотел сидеть», поэтому и открыл огонь.