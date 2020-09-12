Премьер Баварии призвал не спешить с решениями по «Северному потоку – 2»

Германии нужно принять взвешенное решение о возможной увязке проекта «Северный поток – 2» с делом блогера Алексея Навального, спешка может привести к нежелательным последствиям, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

Зедер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что он «не стал бы принимать решение сломя голову», передает ТАСС.

«Пока нет ответов от России. Лучше всего, чтобы реакция была общеевропейской», – добавил он.

Премьер также считает, что необходимо «все принимать во внимание и постоянно думать, как соблюсти баланс между ценностями и интересами Германии».

По словам Зедера, он обеспокоен тем, как развиваются отношения с Россией: «Ни угрозы, ни приукрашивание (ситуации) до сих пор ничего сильно не поменяли».

Политик сказал, что исключительно в гипотетическом смысле «Северный поток – 2» можно остановить, а газовые контракты с Россией пересмотреть, однако «какие последствия это будет иметь для нашего энергообеспечения и цен?».

«Нам приходится думать, где в долгосрочной перспективе мы можем закупать газ. Многие страны, которые предлагают нам этот энергоисточник по схожим ценам, имеют такие же демократические дефициты, как и Россия», – сказал премьер Баварии.

Ранее Берлин допустил приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным.

Напомним, разговоры о прекращении реализации «Северного потока – 2» начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».

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