Посол России заявил о глубоком кризисе в отношениях с США

Отношения России и США находятся в глубоком кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он сомневается, что «стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США», передает ТАСС.

Как заявил посол, Россия «готова к развитию отношений в той же степени, в какой американские коллеги готовы», пока Москва «такого большого желания не видит». В связи с этим «общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта особенно важны».

Антонов заявил, что «нас объединяют моменты не только тогда, когда все хорошо, но и особенно в момент беды». Так, «19 лет назад произошла беда», а глава российского государства Владимир Путин «одним из первых поддержал главу США Джорджа Буша-младшего и американский народ».

На территории российского диппредставительства приспущен флаг в память о погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года. Антонов пояснил, что это сделано «в знак уважения и скорби к людям, которые погибли в ходе терактов».

Он подчеркнул, что «борьба с терроризмом является очень хорошей возможностью, сферой, где мы могли бы сотрудничать вместе с США».

По его словам, российская сторона «готова к такому взаимодействию». Как заявил дипломат, «слово за американскими партнерами».

Напомним, президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в Соединенных Штатах после терактов 11 сентября 2001 года. В 2001 году экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек.

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