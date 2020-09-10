Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США

Глава американской администрации Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в Соединенных Штатах после терактов 11 сентября 2001 года.

«Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, – подчеркнул глава Трамп в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

«Полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию сохраняющейся угрозе терроризма на территории США и во всем мире. По этой причине я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения, введенного 14 сентября 2001 года в ответ на террористические атаки, продолжалось», – добавил президент США.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Согласно закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент Соединенных Штатов в течение 90 дней после очередной трагической даты – 11 сентября – не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после того, как экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. С тех пор распоряжение Джорджа Буша, занимавшего в то время пост президента США, ежегодно продлевается.