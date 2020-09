Руководство «Норникеля» решило оспорить методику оценки ущерба от ЧП на ТЭЦ-3 У посольства России в Берлине произошло задымление Кириенко объявил о начале креативной революции в России 11 сентября 2020, 20:05

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Время креативных индустрий позволяет талантливым людям не просто творить в свободное время, но и превратить это увлечение в источник доходов. Для этого надо помочь им научиться практике креативной коммерциализации, сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в кулуарах открывшейся в Москве «Российской креативной недели». «У творческих людей должна быть возможность превращать свое творчество в бизнес. Понятно, что дизайнеру моды или компьютерных игр с этим проще, чем художнику или музыканту», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Креативным людям нужно помогать – как минимум обучать их практикам креативной коммерциализации, позволяющим сделать объект творчества товаром, который можно продать, считает Кириенко, ведь в России, как во всем мире «начинается креативная революция, «и она, скорее, про это». «Время креативных индустрий – это время, которое дает возможность талантливому человеку не просто заниматься творчеством в свободное от основной работы время, но и сделать так, чтобы творчество обеспечивало ему возможность нормально жить, создавать и кормить свою семью, – полагает Кириенко. – Ведь творчество же требует колоссальных затрат!» По его мнению, в креативных индустриях трудно отделить творческий процесс от сугубо коммерческого подхода. «Пусть это останется правом выбора каждого человека, насколько он хочет заниматься свободным творчеством, которое не для продажи и не под заработок, и в какой степени он готов превращать творчество в бизнес. Не стоит задавать никаких критериев по этому поводу. Я очень надеюсь, что форум даст возможность художникам, людям творчества реализоваться, в том числе и в бизнесе», – заключил первый замглавы администрации президента. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Кириенко выступил на открытии Creative Business Forum в рамках «Российской креативной недели». Приветствуя участников форума, он заявил, что развитие креативных индустрий стало одним из «драйверов экономического развития». «Для России это хорошая новость. Потому что мы знаем, что россияне всегда сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью. Поэтому время развития креативных индустрий – это наше время», – добавил первый замглавы администрации президента. Напомним, «Российская креативная неделя», которая открылась в Москве в пятницу, продлится до воскресенья. Ее ключевой площадкой стал Парк Горького, где в течение трех дней пройдет более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое. Гостей поприветствовали организаторы «Российской креативной недели» Марина Абрамова и Елена Маринина, а также кураторы образовательных программ, среди которых журналист и телеведущий Владимир Познер, гендиректор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, президент Altcommunication Group Егор Альтман, гендиректор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян и другие эксперты креативной сферы. Хедлайнером культурной программы мероприятия стал дирижер Теодор Курентзис: в субботу оркестр и хор musicAeterna выступят в концертном зале «Зарядье». В течение трех дней на территории Пушкинской набережной Парка Горького работают 14 лекториев – по каждой из креативных индустрий: дизайн, кино, новые медиа, искусство, компьютерная графика, IT, разработка компьютерных игр, мода, издательское дело и журналистика, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, образование в креативных индустриях, архитектура и урбанистика, телевидение. В пятницу нижегородские художники Артем Филатов и Иван Серый сов-местно со студией дизайна Kurt Studio представили инсталляцию «Горький опыт» о жизни и творчестве Максима Горького. В субботу и в воскресенье в лекториях в Парке Горького посетителей ждут десятки лекций, мастер-классов, паблик-токов и дискуссий. Ожидается участие музыканта Алексея Кортнева, генпродюсера RTVI, музыканта и поэта Сергея Шнурова, генпродюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, художника Миши Most, гендиректора телеканала «Пятница!» Николая Картозия, директора Парка Горького Павла Трехлеба, гендиректора музея «Гараж» Антона Белова, основателя дизайн-завода «Флакон» Николая Матушевского, гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Яны Бардинцевой, управляющего директора BBDO Group Игоря Кирикчи, президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита и многих других. Одним из главных событий «Российской креативной недели» станет первый Форум креативного бизнеса – Creative Business Forum, который объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Специальную площадку «Сделано в Москве», посвященную креативным индустриям столицы, открыл Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Здесь проходят дискуссии, диалоги с экспертами, презентации креативных стартапов и выставка «Креативные инновации Москвы». Десятки мероприятий проводят регионы страны: Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Тульская область и Нижегородская область. Специальные мероприятия пройдут в Мультимедиа Арт Музее, ЦСИ «Винзавод», пространстве Artplay PORTAL, ЦТИ «ФАБРИКА», кластере Vernissage, на дизайн-заводе «Флакон» и заводе ГАММА. 14 сентября в театре «Практика» будет показан спектакль «Мастерской Брусникина» «Транссиб» – исследование России через двухнедельное путешествие в плацкарте. «Уникальная особенность креативных индустрий заключается в том, что они одновременно стимулируют развитие экономики и человеческого капитала, определяют национальную самоидентичность и объединяют людей во всем мире. Именно поэтому, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, мы представляем ее как свободную дискуссионную площадку для всего международного творческого сообщества. Особое внимание в повестке уделено теме креативной экономики, которой посвящен Creative Business Forum. Сегодня он проводится впервые и в перспективе станет ключевой платформой для выстраивания диалога между креативным сообществом, бизнесом и государством», – ранее отметил советник президента России Антон Кобяков.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях