Кириенко объявил о начале креативной революции в России

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Кириенко объявил о начале креативной революции в России

       11 сентября 2020, 20:05
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    Время креативных индустрий позволяет талантливым людям не просто творить в свободное время, но и превратить это увлечение в источник доходов. Для этого надо помочь им научиться практике креативной коммерциализации, сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в кулуарах открывшейся в Москве «Российской креативной недели».

    «У творческих людей должна быть возможность превращать свое творчество в бизнес. Понятно, что дизайнеру моды или компьютерных игр с этим проще, чем художнику или музыканту», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Креативным людям нужно помогать – как минимум обучать их практикам креативной коммерциализации, позволяющим сделать объект творчества товаром, который можно продать, считает Кириенко, ведь в России, как во всем мире «начинается креативная революция, «и она, скорее, про это».

    «Время креативных индустрий – это время, которое дает возможность талантливому человеку не просто заниматься творчеством в свободное от основной работы время, но и сделать так, чтобы творчество обеспечивало ему возможность нормально жить, создавать и кормить свою семью, – полагает Кириенко. – Ведь творчество же требует колоссальных затрат!»

    По его мнению, в креативных индустриях трудно отделить творческий процесс от сугубо коммерческого подхода.

    «Пусть это останется правом выбора каждого человека, насколько он хочет заниматься свободным творчеством, которое не для продажи и не под заработок, и в какой степени он готов превращать творчество в бизнес. Не стоит задавать никаких критериев по этому поводу. Я очень надеюсь, что форум даст возможность художникам, людям творчества реализоваться, в том числе и в бизнесе», – заключил первый замглавы администрации президента.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Кириенко выступил на открытии Creative Business Forum в рамках «Российской креативной недели». Приветствуя участников форума, он заявил, что развитие креативных индустрий стало одним из «драйверов экономического развития». «Для России это хорошая новость. Потому что мы знаем, что россияне всегда сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью. Поэтому время развития креативных индустрий – это наше время», – добавил первый замглавы администрации президента.

    Напомним, «Российская креативная неделя», которая открылась в Москве в пятницу, продлится до воскресенья. Ее ключевой площадкой стал Парк Горького, где в течение трех дней пройдет более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

    Гостей поприветствовали организаторы «Российской креативной недели» Марина Абрамова и Елена Маринина, а также кураторы образовательных программ, среди которых журналист и телеведущий Владимир Познер, гендиректор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац,  руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, президент Altcommunication Group Егор Альтман, гендиректор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян и другие эксперты креативной сферы.

    Хедлайнером культурной программы мероприятия стал дирижер Теодор Курентзис: в субботу оркестр и хор musicAeterna выступят в концертном зале «Зарядье».

    В течение трех дней на территории Пушкинской набережной Парка Горького работают 14 лекториев – по каждой из креативных индустрий: дизайн, кино, новые медиа, искусство, компьютерная графика, IT, разработка компьютерных игр, мода, издательское дело и журналистика, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, образование в креативных индустриях, архитектура и урбанистика, телевидение.

    В пятницу нижегородские художники Артем Филатов и Иван Серый сов-местно со студией дизайна Kurt Studio представили инсталляцию «Горький опыт» о жизни и творчестве Максима Горького.

    В субботу и в воскресенье в лекториях в Парке Горького посетителей ждут десятки лекций, мастер-классов, паблик-токов и дискуссий. Ожидается участие музыканта Алексея Кортнева, генпродюсера RTVI, музыканта и поэта Сергея Шнурова, генпродюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, художника Миши Most, гендиректора телеканала «Пятница!» Николая Картозия, директора Парка Горького Павла Трехлеба, гендиректора музея «Гараж» Антона Белова, основателя дизайн-завода «Флакон» Николая Матушевского, гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Яны Бардинцевой, управляющего директора BBDO Group Игоря Кирикчи, президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита и многих других.

    Одним из главных событий «Российской креативной недели» станет первый Форум креативного бизнеса – Creative Business Forum, который объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями.

    Специальную площадку «Сделано в Москве», посвященную креативным индустриям столицы, открыл Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Здесь проходят дискуссии, диалоги с экспертами, презентации креативных стартапов и выставка «Креативные инновации Москвы».

    Десятки мероприятий проводят регионы страны: Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Тульская область и Нижегородская область.

    Специальные мероприятия пройдут в Мультимедиа Арт Музее, ЦСИ «Винзавод», пространстве Artplay PORTAL, ЦТИ «ФАБРИКА», кластере Vernissage, на дизайн-заводе «Флакон» и заводе ГАММА. 14 сентября в театре «Практика» будет показан спектакль «Мастерской Брусникина» «Транссиб» – исследование России через двухнедельное путешествие в плацкарте.

    «Уникальная особенность креативных индустрий заключается в том, что они одновременно стимулируют развитие экономики и человеческого капитала, определяют национальную самоидентичность и объединяют людей во всем мире. Именно поэтому, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, мы представляем ее как свободную дискуссионную площадку для всего международного творческого сообщества. Особое внимание в повестке уделено теме креативной экономики, которой посвящен Creative Business Forum. Сегодня он проводится впервые и в перспективе станет ключевой платформой для выстраивания диалога между креативным сообществом, бизнесом и государством», – ранее отметил советник президента России Антон Кобяков.


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