Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития

Креативные индустрии – это «драйвер экономического развития», особенно в России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко заявил, выступая на открытии «Российской креативной недели», которая пройдет с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького, что «для всех государств в мире очевидно» – развитие креативных индустрий является одним из «драйверов экономического развития», передает РИА «Новости».

«Для России это хорошая новость. Потому что мы знаем, что россияне всегда сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью. Поэтому время развития креативных индустрий - это наше время», – добавил он.

Он отметил, что креативные индустрии - это уже «экономика настоящего», а не будущего: «Это то, что реально сегодня вносит колоссальный вклад в развитие любой территории, любой страны, ВВП, и самое главное – является движущей силой для конкурентоспособности».

Кириенко также заявил, что Москва является одним из самых креативных городов мира, который «по темпам, по скорости роста креативных индустрий, их вклада в экономику сегодня опережает почти все мировые столицы». Он выразил мнение, что «Креативная идея» должна стать традиционным мероприятием.

Напомним, участие в первой «Российской креативной неделе» принимают многие видные представители мирового креативного сообщества. Среди них – генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика (Teresa Iarocci Mavica); дирижер Теодор Курентзис; основатель Belgrade Design Week Йован Йеловац; режиссер Тимур Бекмамбетов; президент FinTech4Good Жанг Сяочен (Zhang Xiaochen); глобальный креативный председатель Gray Group Пер Педерсен (Per Pedersen); исполнительный директор Зальцбургского фестиваля Лукас Крепаз (Lucas Krepaz) и композитор Мартин О'Доннелл (Martin O'Donnell).

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