Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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    Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития

    11 сентября 2020, 15:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Креативные индустрии – это «драйвер экономического развития», особенно в России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

    Кириенко заявил, выступая на открытии «Российской креативной недели», которая пройдет с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького, что «для всех государств в мире очевидно» – развитие креативных индустрий является одним из «драйверов экономического развития», передает РИА «Новости».

    «Для России это хорошая новость. Потому что мы знаем, что россияне всегда сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью. Поэтому время развития креативных индустрий - это наше время», – добавил он.

    Он отметил, что креативные индустрии - это уже «экономика настоящего», а не будущего: «Это то, что реально сегодня вносит колоссальный вклад в развитие любой территории, любой страны, ВВП, и самое главное – является движущей силой для конкурентоспособности».

    Кириенко также заявил, что Москва является одним из самых креативных городов мира, который «по темпам, по скорости роста креативных индустрий, их вклада в экономику сегодня опережает почти все мировые столицы». Он выразил мнение, что «Креативная идея» должна стать традиционным мероприятием.

    Напомним, участие в первой «Российской креативной неделе» принимают многие видные представители мирового креативного сообщества. Среди них – генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика (Teresa Iarocci Mavica); дирижер Теодор Курентзис; основатель Belgrade Design Week Йован Йеловац; режиссер Тимур Бекмамбетов; президент FinTech4Good Жанг Сяочен (Zhang Xiaochen); глобальный креативный председатель Gray Group Пер Педерсен (Per Pedersen); исполнительный директор Зальцбургского фестиваля Лукас Крепаз (Lucas Krepaz) и композитор Мартин О'Доннелл (Martin O'Donnell).

    Организаторами «ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.


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