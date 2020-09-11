Губернаторы проголосовали на выборах глав Коми, Пензенской области и Прикамья

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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    Губернаторы проголосовали на выборах глав Коми, Пензенской области и Прикамья

    11 сентября 2020, 14:43

    Текст: Ольга Никитина

    В Республике Коми началось голосование на выборах главы Коми, депутатов регионального парламента и советов городов и районов. Временно исполняющий обязанности руководителя региона Владимир Уйба пришел на избирательный участок, расположенный в Техническом лицее Сыктывкара, в пятницу, 11 сентября.

    Опустив бюллетени в ящик, Уйба сказал, что голосование в течение трех дней – правильное решение, так как это снизит возможность контактов среди избирателей в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. «Надо идти голосовать. Никаких проблем с точки зрения какой-то заболеваемости у человека совершенно точно на избирательном участке не будет», – приводит его слова издание bnkomi.ru.

    Он напомнил, что уже не первый раз голосует в республике – до этого он приходил на участок в день голосования по поправкам в Конституцию России.

    «Сегодня я голосую за Госсовет, голосую за совет Сыктывкара, голосую за главу – сегодня голосование уже за будущее республики. И это очень важное событие. Я человек обстоятельный, я заранее готовлюсь к такому серьезному мероприятию. Самое главное было – не пропустить, так как бюллетеней много, и не испортить», – добавил Уйба.

    Всего он получил пять бюллетеней – с кандидатами на пост главы, с партийными списками в Госсовет, с кандидатами в республиканский парламент по Лесозаводскому округу №3, с партийными списками в совет Сыктывкара и с кандидатами в совет столицы по одномандатному округу №3.

    Уйба выразил надежду, что новый состав Государственного совета будет таким, который будет «думать в первую очередь о людях и республике, а вовсе не о себе». «Если это произойдет, то это будет очень важно. Госсовет – это законодательная ветвь, и она должна быть умна, честна и трезва», – заявил он.

    Врио губернатора добавил, что решил прийти на участок в первый день, так как считает, что не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В остальные два дня, по его словам, он будет сторонним наблюдателем, проведет их с семьей.

    В пятницу на выборах в своем регионе также проголосовал врио главы Пензенской области Иван Безозерцев. «Для меня уже стало доброй традицией голосовать с утра. Выполнив свой гражданский долг, в течение всего дня я работаю с чувством удовлетворения», – приводит его слова pnzreg.ru.

    «Голосование – это реализация своего права голоса. Это возможность для каждого из нас влиять на систему власти. Мнение граждан очень важно для развития гражданского общества, для конкретного избранного депутата и губернатора», – добавил он.

    Кроме того, на региональных выборах, которые стартовали в пятницу, проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он отдал свой голос с избирательного участка № 3115, расположенного в средней общеобразовательной школе № 7, передает ТАСС.

    «Сегодня день голосования – регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку, поэтому сегодня важно прийти проголосовать. Я свой выбор сделал, надеюсь, я буду не один в этом выборе, и надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили последние месяцы. Нам предстоит решить очень много задач и проблем. Самое главное, у нас есть полное понимание, как эти проблемы решать», – рассказал Махонин.

    Выборы губернатора Пермского края проходят в регионе с 11 по 13 сентября. За пост главы региона будут бороться действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией «Патриоты России», Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Действующий врио был назначен 6 февраля президентом Владимиром Путиным, он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Ранее Махонин занимал должность начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России. Также в Прикамье пройдут довыборы по двум округам в Законодательное собрание Пермского края и более 20 муниципальных кампаний. Для голосования в пятницу открылись около 1,8 тыс. участков, за ходом голосования будут следить до 10 тыс. наблюдателей, половина из них от Общественной палаты Пермского края.


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