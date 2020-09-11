Губернаторы проголосовали на выборах глав Коми, Пензенской области и Прикамья

В Республике Коми началось голосование на выборах главы Коми, депутатов регионального парламента и советов городов и районов. Временно исполняющий обязанности руководителя региона Владимир Уйба пришел на избирательный участок, расположенный в Техническом лицее Сыктывкара, в пятницу, 11 сентября.

Опустив бюллетени в ящик, Уйба сказал, что голосование в течение трех дней – правильное решение, так как это снизит возможность контактов среди избирателей в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. «Надо идти голосовать. Никаких проблем с точки зрения какой-то заболеваемости у человека совершенно точно на избирательном участке не будет», – приводит его слова издание bnkomi.ru.

Он напомнил, что уже не первый раз голосует в республике – до этого он приходил на участок в день голосования по поправкам в Конституцию России.

«Сегодня я голосую за Госсовет, голосую за совет Сыктывкара, голосую за главу – сегодня голосование уже за будущее республики. И это очень важное событие. Я человек обстоятельный, я заранее готовлюсь к такому серьезному мероприятию. Самое главное было – не пропустить, так как бюллетеней много, и не испортить», – добавил Уйба.

Всего он получил пять бюллетеней – с кандидатами на пост главы, с партийными списками в Госсовет, с кандидатами в республиканский парламент по Лесозаводскому округу №3, с партийными списками в совет Сыктывкара и с кандидатами в совет столицы по одномандатному округу №3.

Уйба выразил надежду, что новый состав Государственного совета будет таким, который будет «думать в первую очередь о людях и республике, а вовсе не о себе». «Если это произойдет, то это будет очень важно. Госсовет – это законодательная ветвь, и она должна быть умна, честна и трезва», – заявил он.

Врио губернатора добавил, что решил прийти на участок в первый день, так как считает, что не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В остальные два дня, по его словам, он будет сторонним наблюдателем, проведет их с семьей.

В пятницу на выборах в своем регионе также проголосовал врио главы Пензенской области Иван Безозерцев. «Для меня уже стало доброй традицией голосовать с утра. Выполнив свой гражданский долг, в течение всего дня я работаю с чувством удовлетворения», – приводит его слова pnzreg.ru.

«Голосование – это реализация своего права голоса. Это возможность для каждого из нас влиять на систему власти. Мнение граждан очень важно для развития гражданского общества, для конкретного избранного депутата и губернатора», – добавил он.

Кроме того, на региональных выборах, которые стартовали в пятницу, проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он отдал свой голос с избирательного участка № 3115, расположенного в средней общеобразовательной школе № 7, передает ТАСС.

«Сегодня день голосования – регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку, поэтому сегодня важно прийти проголосовать. Я свой выбор сделал, надеюсь, я буду не один в этом выборе, и надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили последние месяцы. Нам предстоит решить очень много задач и проблем. Самое главное, у нас есть полное понимание, как эти проблемы решать», – рассказал Махонин.

Выборы губернатора Пермского края проходят в регионе с 11 по 13 сентября. За пост главы региона будут бороться действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией «Патриоты России», Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Действующий врио был назначен 6 февраля президентом Владимиром Путиным, он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Ранее Махонин занимал должность начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России. Также в Прикамье пройдут довыборы по двум округам в Законодательное собрание Пермского края и более 20 муниципальных кампаний. Для голосования в пятницу открылись около 1,8 тыс. участков, за ходом голосования будут следить до 10 тыс. наблюдателей, половина из них от Общественной палаты Пермского края.