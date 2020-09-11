Экс-журналиста госТВ Белоруссии Семченко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко в нарушении порядка проведения массовых акций и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста, сообщила представитель суда.

«Виновен по ч. 1 ст. 23.34. Назначено 15 суток административного ареста», – передает РИА «Новости» слова представителя суда.

Во время акций протеста в Минске задерживали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.

Напомним, в четверг правоохранители в белорусской столице задержали Дмитрия Семченко, бывшего ведущего белорусского телеканала ОНТ, который также возглавлял президентский пул.

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