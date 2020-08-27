Российских журналистов задержали в Минске

Во время освещения акции протеста в Минске задержали ряд журналистов, в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости».

Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев, у которого есть официальная аккредитация МИД Белоруссии, сообщил редакции, что его, а также других журналистов, поместили в автобус сотрудники милиции.

Он рассказал, что с ним находятся представители агентств Reuters, Associated Press, а также «Радио Свобода». Сотрудники правоохранительных органов в качестве причины задержания назвали «проверку документов», передает ТАСС.

Бобылев добавил, что задержанных журналистов везут в Октябрьский РУВД. Сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.

Между тем на самой площади свободы собираются люди, некоторые из них с бело-красно-белой символикой. Пока на площади собралось около сотни человек и примерно 20 журналистов.

Как заявили в ГУВД Минского горисполкома, группу журналистов доставили в РУВД для установления личности.

«Они не задержаны, а будут доставлены в РУВД для выяснения личности», – сообщила РИА «Новости» официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Количество журналистов она не уточнила. По словам корреспондента РИА Новости, который был также задержан, их уже завели в кабинет, где проверяют документы.

В МВД Белоруссии сообщили, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ и аккредитованные при МИД будут отпущены.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.