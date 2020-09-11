Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 11 сентября 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,6% – до уровня 2879 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,5% – до 1210 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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