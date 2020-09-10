Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.

«Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки», – передает РИА «Новости» слова Трампа в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и «после 12 сентября 2020 года».

«Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – приводятся слова президента.

По мнению Трампа, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало «значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства».

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

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